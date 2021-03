Draghi sceglie Valentina Vezzali per rilanciare lo sport

Il rilancio dello sport italiano sarà nelle mani di Valentina Vezzali. La donna più medagliata nella scherma, nonché tra le più grandi schermitrici della storia, ha ricevuto l'incarico dal premier Mario Draghi, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

Nata a Jesi il 14 febbraio 1974, è la più vincente di sempre nel fioretto oltre che la donna più medagliata nella scherma. In 26 anni di carriera ha vinto nove medaglie olimpiche, di cui sei d'oro (3 nel fioretto individuale, record condiviso con altre 5 sportive al mondo), una d'argento e due di bronzo, oltre a 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque Universiadi, due Giochi del Mediterraneo, 11 volte la Coppa del Mondo (78 prove vinte) e 30 titoli nazionali.

Portabandiera ai Giochi di Londra 2012, la Vezzali è una poliziotta, cura il settore giovanile della scherma delle Fiamme Oro. Valentina Vezzali detiene il primato mondiale di titoli iridati individuali, ben sei, uno un più dello sciabolatore sovietico Stanislav Pozdnjakov che ai Giochi ha vinto cinque medaglie ma solo una d'oro (Seul '88).

Tifosa interista, nel 2013 è stata eletta nella XVII Legislatura per la circoscrizione Marche in quota alla lista Scelta Civica e come parlamentare ha fatto parte della Commissione cultura, scienza e istruzione e ha presentato 19 disegni di legge come primo firmatario (tra cui uno per inserire gli insegnanti di educazione motoria nelle elementari), 68 disegni di legge come cofirmatario, 14 mozioni, 115 interrogazioni, 128 emendamenti come primo firmatario, 136 emendamenti come cofirmatario.

In larga parte la sua attività parlamentare è stata incentrata su sport, diritti delle donne, educazione fisica, salute, alimentazione. Dall'11 luglio 2015 è stata vicepresidente nazionale di Scelta Civica. Il 30 novembre 2017 si è iscritta al Gruppo Misto, in disaccordo con il suo partito dopo che quest'ultimo ha scelto di allearsi con Forza Italia in vista delle elezioni politiche del 2018. Vezzali è stata sposata con Domenico Giugliano, ex calciatore professionista, con il quale ha avuto due figli.