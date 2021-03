IamC - Frosinone, pronto quadriennale per Morello della Pergolettese

Da quattro anni in pianta stabile in prima squadra con cui ha conquistato la promozione dalla Serie D alla Serie C, quest'anno l'esplosione definitiva che gli permetterà con molta probabilità il salto di categoria. Stiamo parlando di Mattia Morello, attaccante e gioiello della Pergolettese classe 1999.

11 gol e 8 assist in 29 presenze cita lo score stagionale finora per il 22enne esterno offensivo gialloblu, un bottino che gli ha permesso di attirare su di sé le attenzioni di molte squadre tra Serie A e Serie B.

Tra tutte, in vantaggio sembra esserci il Frosinone, pronto sin da ora ad assicurarsi le prestazioni del giocatore offrendogli un contratto fino al 2025: l'operazione potrebbe chiudersi già dopo Pasqua. Un affondo che permetterebbe ai canarini di aggiungere in rosa uno tra i talenti più puri dell'attuale Serie C.