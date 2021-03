Benevento. Inzaghi: "Gaich-Lapadula insieme? Solo nel 3-5-2"

Giorno di conferenza per mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, in vista dell'incontro di domani alle 18, al "Vigorito", contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Tuia ha recuperato e la squadra sta bene al netto dei soliti indisponibili, tra i quali i due terzini titolari. La gara di La Spezia ha dato coraggio e vogliamo ripetere la prestazione.

Schiattarella e Viola giocheranno: vedremo se insieme sulla linea di centrocampo oppure se il secondo giocherà più avanti. Ionita potrebbe tornare a fare l'esterno alto: l'unico ruolo nel quale abbiamo problemi è quello dei terzini. Se ci schiereremo a 5 giocheranno Improta e Tello come quinti; in caso di schieramento a 4 allora Improta giocherà come esterno basso.

Lapadula e Gaich potrebbero giocare insieme in caso di 3-5-2 o 4-4-2 ma non nel nostro classico 4-3-2-1. La scelta sarà difficile da fare: uno dovrebbe partire titolare l'altro ci darà una mano nell'ultima mezzora.

Trovare la Fiorentina in questa posizione di classifica non ce lo aspettavamo ma sono comunque una grande squadra anche se li abbiamo battuti all'andata e abbiamo i loro stessi punti. Dobbiamo ricordarci che non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni della classifica.

Il tipo di partita che faremo ce lo dirà il campo: chiunque vorrebbe osare e schiacciare i propri avversari. Poi ti scontri con il fatto che dall'altra parte c'è una squadra che ha il tuo stesso obiettivo. La mia è una squadra intelligente che sa quando osare e quando difendersi: sarà questo il segreto della partita.

Il fatto di avere in casa gli scontri diretti ha meno valore oggi che il pubblico non è sugli spalti anche se ci fa sentire sempre e comunque la propria vicinanza. Nelle prossime 4 partite giocheremo 3 volte in casa e dopo la sosta recupereremo anche gli infortunati: saremo pronti per il rush finale.

La Fiorentina ha un ottimo allenatore che ringrazio per le belle parole avute per noi: se un grande allenatore come lui ci fa i complimenti vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo fatto. Un risultato pieno domani ci darebbe un grande slancio per le ultime partite.

La squadra si è preparata al meglio, è conscia che si tratti di una partita importante e ce la metterà tutta. I miei ragazzi non hanno mai deluso negli appuntamenti che contano".