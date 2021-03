Benevento. Inzaghi ne convoca 23 per la Fiorentina: out in quattro

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani 13 marzo, ore 18, presso lo stadio "C. Vigorito" contro la Fiorentina. Da quanto si evince dalla lista, sono 4 i calciatori che non saranno della partita e due quelli al rientro: si tratta degli infortunati Iago Falque, Letizia e Depaoli e dello squalificato Dabo, ex della partita; per quanto riguarda i rientranti, invece, sono Schiattarella ed Insigne. Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Barba, Glik, Caldirola,Tuia, Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello.

ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.