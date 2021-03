Cavese, Campilongo: "A Foggia per giocarsela. Sarà gara di sofferenza"

In conferenza stampa mister Campilongo ha fatto il punto della situazione in casa Cavese. Dopo lo stop forzato a causa del focolaio Covid, gli aquilotti giocheranno domenica a Foggia.

"Questa situazione ha toccato un po’ tutti noi, non solo la squadra ma tutta la comunità di Cava perché c’è stato un focolaio e quasi tutti i calciatori e lo staff sono stati colpiti. I sette negativi sono stati in ritiro a San Gregorio dove hanno svolto un gran lavoro, in questi giorni si stanno aggregando tutti quelli negativizzati.

Noi cavesi siamo tosti, siamo abituati a lottare. Non ci abbattiamo, il nostro obiettivo è la salvezza e ci arriveremo con tutte le nostre forze. Se lo meritano tutti, la città, la società, i ragazzi e la vogliamo dedicare al mio secondo, Antonio Vanacore, che sta vivendo un momento bruttissimo. Queste situazioni ci devono dare più forza".

Sulla gara di domenica: "Il Foggia è una squadra forte, sta facendo bene. Hanno trovato equilibrio con Marchionni. Andremo a Foggia a giocare la nostra partita, consapevoli delle difficoltà. Ma non siamo la vittima sacrificale, ce l’andiamo a giocare anche se sappiamo che sarà una gara di sofferenza."