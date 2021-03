UFFICIALE - Juventus-Napoli, nuovo rinvio: si giocherà ad aprile

Ancora un rinvio per Juventus-Napoli. Il match di recupero della gara della 3a giornata di andata del campionato di Serie A, originariamente in programma per domenica 4 ottobre, era stato programmato per mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 18.45.

La Lega Calcio, con un comunicato pubblicato pochi minuti fa, ha reso noto che, su richiesta di entrambe le squadre, il match si recupererà non più a marzo bensì mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45.