Atalanta-Spezia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Atleti Azzurri D'Italia" le formazioni di Atalanta e Spezia, nel match valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A.

Due squadre dagli obiettivi totalmente diversi: bergamaschi che, dopo 4 successi di fila, hanno interrotto la striscia positiva perdendo in casa della capolista Inter di misura per 1-0. Liguri che invece lottano per non ritrovarsi nei bassifondi della classifica e per raggiungere al più presto una salvezza tranquilla al primo anno in massima serie.

Queste le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori Gasperini e Italiano:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano