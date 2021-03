LIVE SERIE A - Atalanta-Spezia 0-0, aggiornamenti in diretta testuale

Serie A che torna in campo per la 27a giornata di campionato in questo venerdì 12 marzo 2021. Dopo l'anticipo vinto dalla Lazio sul Crotone per 3-2, questa sera alle ore 20.45 si affrontano allo stadio "Atleti Azzurri D'Italia - Gewiss Stadium" le formazioni di Atalanta e Spezia.

Match in programma di venerdì per via degli impegni europei sia dei biancocelesti che dei nerazzurri di Gasperini, impegnati rispettivamente nella prossima settimana in casa di due corazzate come Bayern Monaco e Real Madrid, e chiamate entrambe all'impresa di ribaltare le sconfitte casalinghe.

Tornando ad Atalanta-Spezia, parliamo di un match in cui si affontano due compagini dagli obiettivi totalmente diversi: bergamaschi che, dopo 4 successi di fila, hanno interrotto la striscia positiva perdendo in casa della capolista Inter di misura per 1-0. Liguri che invece lottano per non ritrovarsi nei bassifondi della classifica e per raggiungere quanto prima una salvezza tranquilla al primo anno in massima serie.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://www.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/atalanta-spezia/353279.html

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano