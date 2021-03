Taranto, contro il Portici un solo obiettivo: vincere

Il Taranto si prepara per la trasferta non proprio semplice di Portici al San Ciro, contro una compagine che arriva da tre sconfitte consecutive e che vorrà dare una risposta prima di tutto a sè stessa e al campionato. I rossoblù, dall'altra, vorranno blindare la prima posizione sfruttando la ghiotta occasione del recupero del dodicesimo turno di Serie D Girone H.

Giuseppe Laterza ha più volte ribadito gli obiettivi della sua squadra, sottolineando l'importanza di dover far punti contro tutti gli avversari per alimentare il sogno promozione. Continuità e cinismo saranno i due fattori cruciali per mettere in cassaforte una vittoria fondamentale e bissare il blitz esterno di due turni fa contro il Sorrento. Tuttavia, contro i campani mancheranno due pedine importanti per lo scacchiere di mister Laterza, ossia Guastamacchia e Boccia, fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Gli ionici, inoltre, potranno contare sull'ottimo momento di forma del giovane Santarpia, autore della rete del pareggio nel recupero dello Iacovone contro la Fidelis Andria. Intanto, il Taranto ha perfezionato l'acquisto dell'argentino Rizzo, che dovrebbe far parte della spedizione in terra campana, come ha evidenziato l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Un solo obiettivo, dunque, per i ragazzi di Laterza: vincere e guardare tutti dall'alto del Girone H. Un risultato meritevole, al momento, per l'identità di gioco mostrata in queste gare dal Taranto, squadra che ha margini di miglioramento enormi, visto il potenziale. Nonostante le assenze fondamentali, il Taranto dovrà ricaricarsi al massimo per non sbagliare la trasferta di Portici e ritornare in terra ionica con il sorriso e, soprattutto, i tre punti in tasca. Parola come sempre al campo.