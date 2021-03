Fiorentina. Prandelli ne porta 22 a Benevento: rientra Castrovilli

Non ci sono grosse sorprese nell'elenco dei convocati della Fiorentina in vista della trasferta di domani contro il Benevento. Come anticipato da mister Prandelli in conferenza stampa (leggi qui), non sarà della spedizione Amrabat che farà compagnia ad Igor e Kokorin. Questo l'elenco dei convocati:

1) BARRECA Antonio

2) BIRAGHI Cristiano

3) BONAVENTURA Giacomo

4) CACERES SILVA Josè Martin

5) CALLEJON BUENO Josè Maria

6) CASTROVILLI Gaetano

7) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

8) EYSSERIC Valentin

9) KOUAME Kouakou Christian Michael

10) MALCUIT Kevin

11) MILENKOVIC Nikola

12) MARTINEZ QUARTA Lucas

13) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

14) OLIVERA DE ANDREA Maximiliano Martin

15) PEZZELLA German Alejo

16) PULGAR FARFAN Erick Antonio

17) RIBERY Franck Francois

18) ROSATI Antonio (P)

19) TERRACCIANO Pietro (P)

20) VALERO IGLESIAS Borja

21) VENUTI Lorenzo

22) VLAHOVIC Dusan