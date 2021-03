Dedica particolare oggi al Viviani per il compianto Mimì Macchia

Il match di questo pomeriggio, Potenza-Vibonese, in programma al Viviani alle ore 17.30 sarà dedicato alla memoria di Mimì Macchia, noto allenatore potentino scomparso nel 2013. Il ricordo di Mimì Macchia rimarrà indelebile nel calcio lucano anche grazie all'impegno del fratello Rocco, che sta pensando a tante iniziative per non disperdere soprattutto l'opera sociale e sportiva di Mimì, grande uomo di sport. Mimì, prima di diventare allenatore di squadre giovanili e di squadre dilettantistiche lucane, tra cui il Potentia Santa Cecilia e l'Anzi, ultima formazione allenata prima di lasciare il suo mondo, ha giocato con l'Invicta, ma il suo sogno è sempre stato quello di insegnare calcio ai giovani. Lo ha fatto fino all'ultimo, anche quando un brutto male lo stava portando via dall'affetto della sua famiglia e dei suoi calciatori, prima giovani adulti, che lo ricordano con nostalgia e immutato affetto.