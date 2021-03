Benevento-Fiorentina: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Alle ore 18, al "Vigorito", il Benevento scenderà in campo per affrontare la Fiorentina, la gara è valida per la 27a giornata di campionato di Serie A. Queste le possibili formazioni che i tecnici Inzaghi e Prandelli potrebbero schierare.

QUI BENEVENTO - Inzaghi non ha Letizia e Depaoli ma potrebbe optare per il ritorno al 4-3-2-1 con Improta dirottato a fare l'esterno basso di destra. In mezzo ci sarebbero, quindi, Glik e Tuia con Barba a sinistra. La linea mediana, con il ritorno di Schiattarella, dovrebbe essere composta, oltre che dal napoletano, da Viola e uno tra Hetemaj e Ionita. Caprari è certo del posto sulla trequarti; accanto a lui le soluzioni possibili sono diverse: potrebbe essere schierato addirittura Viola qualche metro avanti rispetto al solito (in questo caso Ionita sarebbe titolare in mediana); oppure accanto all'ex Sampdoria potrebbe giocare Insigne. L'unica punta dovrebbe essere Gaich, confermato dopo il gol siglato a La Spezia con Lapadula che partirebbe dalla panchina pronto a subentrare a gara in corso.

QUI FIORENTINA - Davanti a Dragowski, Prandelli dovrebbe schierare Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic. In mediana, recuperati Castrovilli e Bonaventura, entrambe potrebbero giocare dal 1' con Pulgar in cabina di regia e l'ex Venuti e Biraghi sulle fasce. La coppia d'attacco sarà formata da Ribery e Vlahovic. Due soli i ballottaggi: Venuti si gioca la titolarità con Malcuit mentre Castrovilli, non ancora al top, potrebbe iniziare dalla panchina con Borja Valero che partirebbe titolare.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia,Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Caprari, Insigne (Ionita); Gaich; all.: Inzaghi F.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic; all.: Prandelli.