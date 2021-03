La gara di recupero della 13ª giornata del girone F tra Montegiorgio-Pineto è stata nuovamente rinviata, a data da destinarsi. E' la seconda volta che succede dopo quello del 23 gennaio scorso. Restano otto le gare da recuperare per il Pineto che spera di tornare finalmente in campo domenica prossima nella trasferta in casa della Recanatese.