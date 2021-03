Borgosesia-Lavagnese 1-0, con il cuore i granata battono i liguri

Un Borgosesia tutto cuore conquista una vittoria fondamentale che dà speranza ai granata che si portano al terzultimo posto, una posizione che visto il distacco dalla sest’ultima non permetterebbe comunque ai granata di giocare i play-out. Decisiva la rete di Szafran a fine primo tempo, nella ripresa grande grinta e cuore dei granata che concedono pochissimo e meritano il successo.

Il Borgosesia termina la prima frazione in vantaggio con un bel gol nel finale Rossini conferma gli undici che hanno pareggiato contro la Sanremese, un solo cambio per la Lavagnese rispetto al blitz di Gozzano, esterno sinistro gioca il classe 2002 Profumo per Di Vittorio. La Lavagnese controlla il gioco fin dalle prime battute ma è il Borgosesia a rendersi pericoloso con Bramante che alza troppo la mira, al 16’ ancora Bramante impegna Boschini che blocca senza troppi patemi. I Liguri intensificano la pressione, al 23’ una punizione di Alluci termina di poco alto, al 35’ su angolo di D’Orsi il nove ospite Buongiorno manca la stoccata vincente da buona posizione. Borgosesia avanti prima dell’intervallo, bella azione sulla sinistra orchestrata da Bramante, cross di Perego per Szafran che prende la mira e con un preciso sinistro batte l’estremo avversario.

Succede poco, il Borgosesia può festeggiare un successo prezioso Subito in evidenza Barlocco dopo la pausa, bravo il numero uno granata sulla girata di Bei; le emozioni latitano nella fase centrale di tempo, il Borgosesia si difende con ordine, la Lavagnese fa poco per impensierì Barlocco fino al 44’ quando Buongiorno sfiora la traversa con una conclusione dal limite dell’area che fa correre un brivido all’intero Comunale.

BORGOSESIA-LAVAGNESE 1-0

Marcatore: 41’Szafran

Borgosesia (3-5-2): Barlocco; Iannacone, Vecchi, Bajic; Monteleone, Szafran (26’st Matera), Gerace (47’st Confalonieri), Perego, Cortinovis; Bramante, Aloia (36’st Rivi). A disposizione: Xausa, Menga, Russo, Pettinaroli, Beretta, Sapone. All. Rossini

Lavagnese (4-2-3-1): Boschini; Oneto (43’st Queirolo), Avellino, Rossini, Profumo (12’st Orlando); Alluci, Basso; D’Orsi (23’st Tripoli), Bei (13’st Bacigalupo), Romanengo (30’st Di Lisi); Buongiorno. A disposizione: Bova, Bacicalupo, Scorza. All. Masitto

Arbitro: Gasperotti di Rovereto.

Note: Corner 4-5. Ammoniti Cortinovis e Barlocco per il Borgosesia, Alluci, Rossini e Rovido per la Lavagnese. Match giocato a porte chiuse.