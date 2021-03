Salernitana deludente, il Cosenza in 10 strappa il pari all'Arechi

Termina con un pareggio la sfida tra Salernitana e Cosenza: pari a reti inviolate.

Pareggio amaro per la Salernitana, oggi sottotono, contro un Cosenza solido che strappa un punto d'oro all'Arechi.

I granata non riescono quasi mai a essere pericolosi e non sfruttano la superiorità numerica durata circa quaranta minuti. Una sola grande occasione, clamorosa, per la Salernitana sbagliata incredibilmente da Kiyine che da pochi passi non riesce a infilare il portiere. Due grandissime chance per il Cosenza: la prima nel primo tempo con Gliozzi neutralizzata da un miracolo di Belec e la seconda nella ripresa con il palo colpito dall'ex Sciaudone.

TABELLINO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Jaroszynski (14'st Cicerelli), Capezzi (1'st Kiyine), Di Tacchio, Coulibaly (38'st Durmisi), Kupisz (38'st Anderson); Tutino (38'st Gondo), Djuric.A disp: Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Casasola, Boultam, Kristoffersen. All: Castori

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Antzoulas, Legittimo; Gerbo (36'st Corsi), Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada (5'st Kone); Mbakogu (29' Carretta), Gliozzi.A disp: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Sacko, Bouah, Vera, Trotta, Sueva. All: Occhiuzzi

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Gerbo, Kyine, Crecco

Espulso: 2'st Petrucci