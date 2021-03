Benevento-Fiorentina 1-4: Vlahovic ne fa 3 in 45', giallorossi assenti

Benevento e Fiorentina si affrontano al “Vigorito” partendo appaiate in classifica a 26 punti, con un +6 sul Torino terzultimo, seppure con due gare da recuperare. Si tratta, quindi, di uno scontro salvezza i cui punti avranno grande valore per entrambe le squadre.

Mister Inzaghi ritorna al 4-3-2-1 con Improta nel ruolo di terzino destro viste le assenze di Letizia e Depaoli; in mediana torna Schiattarella con Ionita che avanza di qualche metro accanto a Caprari a supporto dell’unica punta Gaich. I viola recuperano Bonaventura e Castrovilli ma solo il primo va in campo mentre il secondo siede solo in panchina; assente dell’ultim’ora è Biraghi che, dato per partente dalla panchina, siede in tribuna.

Alla prima vera azione della partita la Fiorentina passa in vantaggio: minuto 8, Ribery porta palla fino al limite dell’area giallorossa, scarica a sinistra per Eysseric che mette al centro la palla che, complice una leggera deviazione da parte di un difensore sannita, finisce tra i piedi di Vlahovic che fredda Montipò con un preciso rasoterra sul primo palo. Al 12’ ci riprovano gli ospiti ma il tiro di Martinez Quarta da distanza ravvicinata termina di molto alto sopra la traversa. Il Benevento non riesce ad aggredire la Fiorentina che al 26’ raddoppia: angolo dalla sinistra, scarico per Eysseric che mette un cross teso al centro, Martinez Quarta va di testa, Montipò respinge ma la palla finisce di nuovo sui piedi di Vlahovic che la mette nell'angolino sul secondo palo. Alla mezzora arriva la prima occasione per il Benevento: cross dalla destra profondo per Gaich che anticipa Pezzella, si allarga e prova a battere Dragowski col tacco ma trova solo un corner. Al primo dei 3’ di recupero, lo scatenato Vlahovic fa tripletta e 0-3 per la Fiorentina: il serbo è scatenato, riceve il rilancio di Dragowski, fa a sportellate con Glik e poi lascia partire un sinistro dalla distanza che si deposita alle spalle di Montipò.

Mister Inzaghi prova a rimettere in sesto il match ed inserisce Insigne al posto di Viola. L’ex Napoli, dopo 3’, prova il sinistro a giro dal limite non trovando, di poco, lo specchio della porta. Al 56’ i giallorossi accorciano le distanze: angolo di Caprari dalla destra, Ionita stacca più di tutti e, di testa, buca la porta di Dragowski. La squadra di Inzaghi, dopo la rete, si rivitalizza e al 62’ si rende di nuovo pericolosa: Caprari prova a fare tutto da solo, semina un paio di avversari e va al tiro col destro ma Dragowski è attento e si salva in angolo. Al 71’ la Fiorentina si fa vedere di nuovo dalle parti di Montipò con un tentativo di Vlahovic dall’altezza del dischetto del rigore, servito involontariamente da Barba, ma il suo rasoterra termina sul fondo con il portiere della squadra di casa che guarda il pallone uscire. 4’ dopo la Fiorentina cala il poker: Schiattarella perde palla, Ribery la recupera e punta l’area giallorossa, dal limite serve Eysseric che, davanti a Montipò, lo supera con tocco sotto che si insacca sul palo lungo. Dopo il quarto gol il Benevento depone le armi e la Fiorentina si limita a palleggiare per tenere il risultato senza scossoni. Il signor Giacomelli, arbitro dell’incontro, concede 3’ di recupero al termine dei quali emette il triplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi. Il finale al “Vigorito” è, dunque, Benevento 1 Fiorentina 4.

IL TABELLINO