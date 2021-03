Portici-Taranto, i convocati di mister Laterza

Il recupero della 12a giornata di Serie D Girone H presenta una sfida importantissima per gli obiettivi delle due squadre. Il Taranto per consolidare la sua prima posizione mentre i campani dovranno ricominciare a far punti per migliorare la propria classifica. Giuseppe Laterza, tecnico dei rossoblù, ha presentato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta campana al San Ciro di Portici. Molte pedine fondamentali sono out: Guastamacchia e Boccia per squalifica mentre Corado e Gonzalez per stato di forma, non proprio ottimale.

Ecco i 21 convocati dal tecnico:

Ciezkowski '01; Zagari '01; Caccetta '01; Ferrara '99; Rizzo G.; Silvestri; Marrazzo '02; Shehu '02; Marsili; Tissone; Matute; Diaby '00; Guaita; Santarpia '00; Mastromonaco '00; Falcone; Rizzo N.; Serafino '01; Corvino; Diaz; Versienti.