Sassuolo-Verona 3-2, i neroverdi vincono e salgono all'ottavo posto

Al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Verona in una gara che vale la palma di prima inseguitrice per la zona Europa. De Zerbi mette dentro dal 1' tutti i suoi assi in attacco, schierando Defrel, Djuricic e Berardi dietro Caputo, mentre Juric risponde con Barak e Zaccagni dietro l'unica punta Lasagna.

Neroverdi subito in vantaggio dopo appena 4 minuti, Berardi pesca in mezzo all'area Defrel che si gira e serve il pallone a Locatelli che da fuori area mette in rete alla sinistra di Silvestri. La risposta del Verona non si fa attendere, cross di Lazovic per il colpo di testa a botta sicura di Barak, ma Consigli mette in corner con un grandissimo riflesso. Alla mezz'ora Berardi sfiora il raddoppio neroverde con un gran tiro ad incrociare sul pallo lontano mancando di pochissimo lo specchio della porta. Il pareggio dei clivensi arriva nel finale di tempo, cross di Faraoni per Lazovic che lasciato colpevolmente solo in area deve solo mettere in rete.

Nella ripresa il Sassuolo torna subito in vantaggio, Djuricic approfitta di un pallone vagante e riporta avanti i suoi. Quarto gol stagionale per il serbo che non segnava da 2 mesi. Berardi cerca il gol su punizione, Silvestri gli dice di no. Sassuolo vicino a chiudere il march, ma nel calcio quando non chiudi la gara capita che poi prendi gol. E cosi succede. Al 79' arriva il pari dell'Hellas con Di Marco su assist di Lazovic. Il pari dura però poco, perchè due minuti dopo arriva il gol di Traorè in mischia che regala la vittoria al Sassuolo al termine di una gara ricca di emozioni. Il Sassuolo torna alla vittoria dopo un mese e scavalca il Verona all'ottavo posto in classifica.