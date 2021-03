Sarà Leopoldo Desiderio a guidare il Coni Basilicata per il quadriennio olimpico 2021-2024. Durante l'assemblea tenutasi nel pomeriggio al Giubileo Hotel, Desiderio viene rieletto in prima convocazione per il terzo mandato consecutivo, superando il candidato avversario Giovanni Salvia 33 voti a 21.