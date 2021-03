Portici-Taranto, Laterza: "Gara difficile ma vogliamo vincere"

Alla vigilia della sfida tra Portici e Taranto, il tecnico rossoblù Giuseppe Laterza ha sottolineato l'importanza di conquistare i tre punti contro un avversario che vorrà, senza ombra di dubbio, ostacolare il cammino degli ionici e di conseguenza ricominciare a fare risultati positivi per uscire da una situazione difficile di classifica. Infatti, Laterza ha evidenziato: "Ci approcciamo a giocare una gara complicata contro un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla propria situazione di classifica". Parole che richiamano all'attenzione tutti i calciatori, quelle di Giuseppe Laterza. Il Portici dovrà fare la partita perfetta e il Taranto dovrà fare di tutto per portare a casa una vittoria nonostante ci siano diverse assenze tra le fila degli ionici come Guastamacchia e Boccia in difesa.

Il Portici, riprendendo le parole di Laterza, si presenta come una squadra organizzata, che ha prodotto relativamente poco: un solo punto nelle ultime quattro gare. La prima posizione è solamente un piazzamento che riferisce alla classifica, frutto di sacrificio e tanto lavoro, ma allo stesso tempo non bisogna considerarla più di tanto poiché ogni partita dovrà essere affrontata allo stesso modo. Le avversarie del Girone H sono tutte ostiche, e non lo scopriamo di certo adesso. Dunque, Laterza mostra ogni volta la sua idea con chiarezza: tanta concentrazione sulla gara e sull'avversario, sbagliando il meno possibile. "Per me queste sono le partite più difficili e complicate da preparare. Dobbiamo dimostrare di essere bravi ad avere la stessa fame e non sottovalutare nessuno. Affrontiamo il Portici con il piglio giusto".

Infine, parole al miele per Santarpia e una considerazione per le assenze cruciali: "E' un ragazzo che in futuro ne sentiremo parlare tantissimo, ha qualità tecniche e può giocare ovunque". "Credo che il momento più difficile è quando hai tutti a disposizione e devi scegliere. Quando invece hai una situazione come quella di domani, con 7 assenze, non si ha tanta difficoltà nel fare la formazione. Ho fiducia in ogni singolo calciatore" ha dichiarato Laterza.