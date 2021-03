Potenza raggiunto sul 2-2 al 90' dalla Vibonese: sfuma l'allungo

Poteva essere la giornata dell'allungo in classifica per i play-out ed invece è venuto fuori un 2-2 al 90'. La Vibonese risponde due volte al Potenza e resta ad una lunghezza dalla salvezza. I padroni di casa sbloccano il punteggio su rigore alla mezzora con Baclet per fallo di mano di Sciacca e chiudono la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa i calabresi cercano il pari su palla inattiva e trovano il pari su rigore al 58' con Parigini per mani di Sepe, che lascia i suoi in 10 per doppio giallo. Ma al 75' il Potenza ritrova il vantaggio con un colpo di testa di Coccia, che viene deviato da Mahrous, che beffa il proprio portiere. Addirittura la Vibonese dopo 6' resta in 10 per il rosso estratto dall'arbitro a Pugliese per ingiurie. Però la formazione ospite non si disunisce, rischiando il tris con Salvemini a un minuto dai tempi regolamentari, e nell'azione successiva, al 90' esatto impatta con La Ragione con un diagonale che trafigge Marcone.

POTENZA 2

VIBONESE 2

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Sepe; Zampa (77' Volpe), Bucolo, Ricci; Di Livio (59' Panico); Mazzeo (77' Coppola), Baclet (69' Salvemini). A disposizione: Brescia, Noce, Sandri, Conson, Romero, Nigro, Fontana, Bruzzo. Allenatore: Gallo.

VIBONESE (4-4-2): Marson, Ciotti, Redolfi, Sciacca, Mahrous; Laaribi, Ambro (73' Pugliese), Tumbarello (77' La Ragione), Cattaneo; Berardi (46' Parigi), Plescia (90' Fomov). A disposizione: Mengoni, Murati, Falla, Di Santo, Bachini, Mancino, Vergara. Allenatore: Giorgio Roselli.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Belsanti-Dentico).

RETI: 30' Baclet (rig.), 58' Parigi (rig.), 75' Coccia, 90' La Ragione.

NOTE: Espulsi: al 57' Sepe (P); all'81' Pugliese (V). Ammoniti: Sepe, Zampa e Di Livio (P). Recupero: pt 1'; st 6'.