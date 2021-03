Benevento. Foggia: "Squadra in ritiro, Inzaghi non rischia il posto"

Nel post-gara di Benevento-Fiorentina, il sodalizio giallorosso ha scelto il D.s. Foggia per commentare la sconfitta contro la Viola. Le motivazioni di tale gesto nelle parole del dirigente sannita:

"Ho scelto di parlare io perché credo sia giusto che ora allenatore e staff si confrontino con i calciatori per capire le motivazioni di una simile prestazione. E' comunque giusto che la società si esponga visto il perdurare del periodo negativo: le responsabilità sono di tutti, mie in primis.

Faccio fatica a spiegarmi un simile approccio alla partita perché i ragazzi li vedo tutti i giorni in allenamento. Questo è un ulteriore motivo di dispiacere. Se la nostra squadra ha i punti che ha è perché ha messo, prima delle qualità tecniche, la voglia, la determinazione e l'essere squadra in tutti i momenti dimostrando che in questa Serie A possiamo starci. Ora credo sia giusto per tutti fare un esame di coscienza.

Non mi è piaciuto l'atteggiamento con il quale si è affrontato questa partita nella quale incontravamo una squadra forte con elementi di assoluto valore come Ribery e Vlahovic. Però, nella ripresa, abbiamo dimostrando che, essendo un po' più squadra, le difficoltà potevamo crearle. Abbiamo regalato un tempo.

All'inizio dell'anno ci siamo prefissi l'obiettivo della salvezza cercando di essere sempre in lotta. Sarebbe un errore grave mollare proprio ora. Dobbiamo acquisire consapevolezza di noi e puntare a fare sempre la nostra partita. Alla fine tireremo le somme e vedremo se avremo meritato di stare qui.

Da domani la squadra andrà in ritiro a Venticano ma Inzaghi non rischia assolutamente".