Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Oltre a Parma-Roma, alle ore 15 si giocherà quest'oggi anche la sfida tra Torino e Inter, in programma allo stadio "Olimpico Grande Torino", valevole per la 27a giornata del campionato di Serie A.

Obiettivi completamente diversi per la due compagini: i granata, dopo la bolla covid e la sconfitta in casa del Crotone, cercano punti d'oro per tentare di uscire dalla zona rossa della retrocessione. La capolista nerazzurra invece cerca altri punti per aumentare il distacco dalle dirette concorrenti.

Chi giocherà? Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

TORINO: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Verdi. All. Nicola

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic, Lautaro, Lukaku. All. Conte