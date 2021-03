Concorso di idee per la nuova divisa del Picerno: pubblicato il bando

La Società AZ Picerno, in questo periodo segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che obbliga ad una distanza fisica, nell’ottica di condividere con i tifosi e la comunità picernese anche a distanza i progetti della Leonessa, ha deciso di realizzare un concorso di idee intitolato “Divisa sociale agonistica stagione 2021/2022”. Lo scopo del concorso e quello di ottenere il design per le la divisa calcistica da competizione (maglietta, calzettoni e pantaloncini) tradizionale per la prossima stagione sportiva.

In particolare, i partecipanti potranno proporre una divisa con i colori tradizionali dell’AZ Picerno (colori rosso e blu a righe verticali per la maglietta). La presentazione delle proposte, su base informatica (e con strumenti correnti del tipo powerpoint, avi, jpeg o similari) è libera. E’ però obbligatorio produrre almeno tre immagini dettagliate (in formato jpg, jpeg o similari), riproducenti rispettivamente maglietta, pantaloncini, calzettoni.

La partecipazione avverrà per via telematica attraverso la casella di posta elettronica comunicazione@azpicerno.it col seguente metodo:

ciascun concorrente dovrà inviare una cartelle di files, normali o zippati contrassegnata come segue: “AZ Picerno, concorso di idee 2021/22 – Divisa agonistica colori tradizionali”, e contenente le tre immagini obbligatorie di cui all’art.1 ultimo paragrafo del presente bando, eventuali elaborati aggiuntivi ed una breve spiegazione in formato word o pdf su criteri e significato delle scelte;

Saranno considerate valide, salvo esame della completezza della domanda, tutte le proposte presentate a partire da lunedì 15 marzo 2021 e pervenute entro la mezzanotte del 15 aprile 2021. Il riferimento generale è al Picerno Leonessa della Lucania, con riferimento ai valori di correttezza e lealtà sportiva. Altro elemento è l’attrattività emozionale ed estetica delle proposte. A valutare le proposte saranno il direttore generale Vincenzo Greco (presidente di giuria), il sindaco Giovanni Lettieri, l’assessore allo sport Carmela Marino, e i docenti Filomena Martino e Gerardo Viggiano, con il supporto del segretario della Società, Maurizio Calabrese.

Ufficio Stampa Az Picerno