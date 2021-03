Picerno, Greco: "Grande emozione rivedere il verde allo stadio Curcio"

Ospite della puntata speciale de “La Rubrica” dell’AZ Picerno, quest’oggi, il direttore generale Vincenzo Greco, nell’intervista realizzata dall’ufficio stampa. Nel video che segue, l’intervista video completa. Di seguito, alcune dichiarazioni.

Sui lavori quasi completati al “Curcio”: “Grande emozione rivedere il verde su questo campo. E’ bello vedere anche i picernesi che vengono qui a vedere come procede. I lavori stanno procedendo molto velocemente, mi auguro che per fine marzo sia completo, a porte chiuse si potrebbe tornare a giocare a Picerno, magari già col Molfetta. Se non sarà possibile, contro il Lavello”.

C’è rammarico per il pari nel recupero: “Mercoledì una partita stradominata contro il Gravina, anche in dieci. Siamo riusciti a creare tanto, ma ci è mancato il gol, anche per bravura del portiere della squadra pugliese”.

Alcune impressioni dopo il cambio alla guida tecnica: “Vedo una squadra che ha la voglia e la determinazione di conquistare i tre punti in ogni partita. Si inizia a vedere un nuovo Picerno, una squadra che ha un atteggiamento e mentalità differente, più offensiva. Mi preme ringraziare mister Ginestra per il lavoro fatto in questi mesi, se siamo in questa posizione di classifica il merito è anche suo. Oggi c’è un nuovo tecnico alla guida, la squadra ha la sua consapevolezza dei mezzi importanti a disposizione. Un cambio di mentalità della squadra da parte di mister Palo e del suo staff, insieme a mister Langella ed a tutto lo staff. Vogliamo dare soddisfazioni al nostro presidente, che fa tanti sacrifici, ai nostri tifosi ed a tutta la comunità”.

Sui progetti futuri: “Faremo il massimo per regalare gioie ai nostri tifosi. Staff, squadra e società lavorano in continuazione per il bene di questi colori. Siamo il Picerno, veniamo da una situazione che ci ha penalizzato tantissimo la scorsa estate. L’abbiamo messa alle spalle e siamo ripartiti. Cercheremo di riprenderci quanto prima quello che il Tribunale Federale, giustamente, ci ha tolto.

Inoltre, il dg Greco ha sottolineato sulla squadra: “Abbiamo giocatori importanti che hanno ricevuto offerte importanti ma che hanno comunque deciso di restare con noi. E sono sicuro che ci regaleranno molte soddisfazioni. E’ una stagione anomala, tutte le società stanno vivendo serie difficoltà e a volte gli atleti non riescono ad esprimersi al meglio. E’ un campionato strano con una classifica ‘virtuale’, per via dei tanti rinvii e recuperi infrasettimanali. Speriamo che negli ultimi due mesi sia più regolare. Solo allora inizieremo a guardare la classifica, magari con maggiore regolarità nella disputa delle gare sarà per tutti più realistico”.

Sul mercato: “C’è ancora tempo, sto lavorando per portare a Picerno un calciatore in grado di darci una mano importante in questa seconda parte del campionato”.

