IamC - Clodiense, Ndreca: "Sogno la B ma ora faccio gol per l'Union"

Scrivetevi questo nome: Akileu Ndreca. Classe 2000 gioca nella Union Clodiense, nel girone C di Serie D, società calcistica della città di Chioggia, in Veneto. Di professione fa l'attaccante, e dall'insediamento in panchina di mister Antonio Andreucci si sta prendendo fortemente la scena. Da quelle parti sono pronti a scommettere che prossimamente il 20enne albanese prenderà il volo verso categorie superiori, mentre la Union si gioca la promozione in C inseguendo Trento e Manzarese e con una partita da recuperare. Intervistato dalla nostra redazione, Ndreca dimostra di essere un ragazzo con i piedi per terra e ben conscio delle proprie potenzialità. Questa l'intervista completa:

Allora Akileu, da due settimane circa non state giocando a causa delle note vicende Covid. Prima dello stop due vittorie e un pareggio col terzo posto in classifica, le avversarie non distano poi così lontano, come state vivendo questo momento?

Posso dire che è un momento difficile. E' la seconda volta che la nostra società viene stoppata dal Covid, e non è per niente facile giocare dopo due o tre settimane di stop forzato. E' un campionato diverso dagli altri, perché nel momento migliore si può stare senza giocare un mese, quindi è molto difficile programmare qualcosa e portarlo a termine nell'immediato. Tutto potrebbe cambiare da un giorno all'altro.

L'obiettivo primario sono i play off per poi disputarli al meglio o aspirate a qualcosa di più?

Da inizio stagione il nostro obiettivo è vincere il campionato. Spero che al "Ballarin" tornino al più presto i tifosi, magari con loro riusciremo a recuperare quei pochi punti che ci separano dalle prime, tenuto conto che abbiamo anche una partita in meno rispetto a loro. Se poi saranno play off ce li giocheremo sicuramente al massimo.

Parlando di te, 8 gol sono un buon bottino per la tua giovane età: quale obiettivo ti vuoi dare di qui fino alla fine della stagione?

I gol che faccio o gli assist che realizzo sono sempre merito dei miei compagni, abbiamo un grande gruppo. Penso di poter fare ancora di più, il mio obiettivo minimo è raggiungere la cifra di 15 gol.

Gli addetti ai lavori ti descrivono come un attaccante molto tecnico, veloce e con un buon tiro dalla distanza: a chi ti ispiri?

La mia ispirazione è e sarà sempre Adriano, ex interista. Anche se non tifo Inter.

Voci di mercato (clicca qui) ti vogliono in Serie B: che effetto fa?

Sicuramente sono molto contento che ci siano squadre che mi seguono dalla Serie B, mi dà la consapevolezza che sto facendo bene e che devo continuare a migliorare. Per arrivarci si richiede molto sacrificio e molto lavoro, sono pronto a fare di tutto per spiccare il volo.