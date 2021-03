SERIE C LIVE - Girone C: Foggia-Cavese, diretta testuale del match

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria", teatro questo pomeriggio del match tra Foggia e Cavese, valevole per la 30a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Due squadre dagli obiettivi differenti: il Foggia, dopo il successo esterno sul campo della Turris, alla ricerca dei tre punti per consolidare la propria posizione all'interno della griglia play-off. D'altro canto la Cavese, fanalino di coda, volenterosa di centrare la vittoria per risollevarsi in classifica e continuare a sperare nella salvezza.

Potrete seguire dalle ore 15 gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-cavese/358817.html

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Vitale, Gavazzi, Anelli, D'Andrea, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Morrone, Balde. A disposizione: Di Stasio, Germinio, Agostinone, Salvi, Moreschini, Dema, Iurato, Aramini, Pompa, Cardamone, Nivokazi, Rocca. Allenatore: Marco Marchionni.

CAVESE: Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Montaperto, Matera, De Franco, Nunziante, Gega, Natalucci, Gerardi. A disposizione: Paduano, Kucich, Cuccurullo, Senese, Gatto, Senesi, Semeraro. Allenatore: Salvatore Campilongo.