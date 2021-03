Come e Pro, un tempo per uno: al "Piola" termina 1-1 il big match

Alla fine è pareggio tra Pro Vercelli e Como, un risultato che per come si è sviluppata la partita va forse bene ad entrambe anche se avvicina ulteriormente i lombardi di Gattuso ad una Serie B che ora solo i lariani possono gettare via. Un tempo per parte in cui le due squadre costruiscono il risultato finale ma sono probabilmente gli ospiti quelli che possono recriminare maggiormente non avendo sfruttato un primo tempo terminato con il minimo vantaggio ma in cui gli ospiti potevano sicuramente concretizzare di più. Positiva la reazione nella ripresa della Pro Vercelli che rafforza la seconda piazza che potrebbe rappresentare un cospicuo vantaggio in vista degli eventuali play-off promozione, senza spegnere la speranza di poter comunque puntare ancora alla vittoria del campionato.

Saracinesca Saro Solido e solito 3-4-3 per la Pro Vercelli che si affida ai propri titolari per giocarsi la sfida al vertice con il Como di Gattuso che, con la possibilità di giocare per due risultati su tre, si affida al solo Gabrielloni in attacco, con Massimiliano Gatto e Cicconi che operano dietro le spalle dell'attaccante. La prima conclusione la griffa Leonardo Gatto al 2' per i padroni di casa, il tiro a giro dal limite è largo ed esce sul fondo; il Como risponde con una botta dalla distanza di Arrigoni che Saro intercetta ma lascia nella disponibilità di Iovine che da posizione defilata calcia alle stelle (10'). Al 12' la Pro protesta per un fallo al limite dell'area comasca, l'arbitro non fischia e innesca il contropiede ospite con Cicconi che conclude in maniera non perfetta consentendo a Saro di smorzare e ad Auriletto di rinviare in corner prima che la palla superi la linea di porta; dal corner svetta Gabrielloni e Saro è presente per respingere in bagher la testata del numero 9 azzurro. Il portiere vercellese timbra il cartellino anche al 22' quando si distende per toccare la deviazione di testa del solito Gabrielloni, bravo a svettare sul contro cross operato da Bellemo che certifica la superiorità ospite di quest'avvio di primo tempo. In ripartenza ci prova anche la Pro Vercelli ma Zerbin, in campo aperto con Bertoncini, si fa rallentare dal difensore comasco fino al recupero provvidenziale di Solini che sbroglia la matassa (30'). Il Como sciupa l'occasione per il vantaggio al 35' quando, sulla sponda di Gabrielloni, Bertoncini mette alto da due passi ma il gol si concretizza pochi secondi dopo quando Massimiliano Gatto combina con Iovine andando a raccogliere il cross rasoterra per battere inesorabilmente Saro per il meritato vantaggio del Como. La Pro Vercelli ci ha capito poco in un primo tempo in cui raramente ha impegnato Facchin e la conclusione al 41' di Rolando, che si perde lontanissima dai pali comaschi, riassume bene la prestazione bicciolana ben al di sotto delle aspettative con il solo Saro a meritarsi la sufficienza anche in virtù dell'ennesimo intervento decisivo al 44', a chiudere la porta in faccia al tocco volante di Bertoncini che non concretizza la sponda di capitan Crescenzi. L'occasione più nitida la Pro Vercelli la costruisce in pieno recupero con la punizione velenosa dal limite di Leonardo Gatto che Facchin devia in angolo prima di sbattere violentemente contro il palo.

Tutta un'altra storia Sembra una Pro Vercelli diversa quella che rientra in campo dopo l'intervallo doverosamente strigliata da Modesto; i piemontesi si buttano all'attacco stringendo d'assedio la trequarti del Como che però trova spazio per ripartire e concludere pericolosamente verso la porta di Saro come al 3', quando Massimiliano Gatto testa l'attenzione del portiere di casa che allunga oltre la traversa un mezzo pallonetto del fantasista azzurro. Vicino al pareggio Hristov al 7', il difensore vercellese si allunga sul cross tagliato di Zerbin ma non arriva a toccare il pallone a due passi da Facchin; la Pro Vercelli però sfonda sulla destra, Rolando crea il panico nella difesa comasca e vola sull'uscita di Facchin, la palla resta nella terra di nessuno e Comi, da rapace attaccante, regala alle bianche casacche l'1-1 al 8'. Trovato il pareggio, la Pro Vercelli decelera continuando tuttavia a tenere il pallino del gioco con il Como in palese difficoltà nell'uscire dalla propria metà campo se non per sporadiche sortite come quella che al 23' porta Arrigoni a battere in porta dopo lo scambio con Gabrielloni, con Saro che si allunga e blocca. Brividi per il Como al 28', Bertoncini devia verso la propria porta il cross di Della Morte con la palla che esce di un niente ma sarebbe stato tutto inutile visto che il guardalinee ravvisa una posizione irregolare di Awua a centro area. Con il passare dei minuti prende corpo la volontà di non perdere una gara che con un pareggio lascia le cose sostanzialmente invariate in vetta alla classifica anche se il Como avrà la possibilità, con il recupero, di allungare in testa; i cambi dei due allenatori hanno poco impatto su una sfida che scivola via senza emozioni fino al finale ancora di marca piemontese con Auriletto che al 43' svetta su punizione senza trovare il gol da tre punti.

PRO VERCELLI-COMO 1-1

Reti: 35' M. Gatto (C), 8'st Comi (P).

Pro Vercelli (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Iezzi, Nielsen (25'st Awua), Emmanuello, L. Gatto (42'st Clemente); Rolando Eugio, Comi (25'st Costantino), Zerbin (25'st Della Morte). A disposizione: Moschin, Tintori, Romairone, Esposito, Erradi, Merio, Carosso, Mezzoni. All. Modesto.

Como (3-4-2-1): Facchin; Bertoncini, Crescenzi, Solini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Dkidak; Cicconi (45'st Daniels), M. Gatto (17'st Terrani); Gabrielloni (36'st Ferrari). A disposizione: Bolchini, Toninelli, Bovolon, Celeghin, Rosseti, H'Maidat, Koffi, Castillion. All. Gattuso.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Note: Ammoniti Masi, Emmanuello e Auriletto per la Pro Vercelli, Crescenzi, Bertoncini, Solini, Arrigoni e mister Gattuso per il Como.