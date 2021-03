Il Foggia torna a vincere allo "Zac": 1-0 alla Cavese, decide Balde

Il Foggia torna a vincere allo "Zaccheria" battendo la Cavese 1-0 e centra così il terzo risultato utile consecutivo. Decide la rete siglata da Balde al 20' del primo tempo su corner di Morrone, alla formazione campana non basta un buon secondo tempo.

CRONACA - Consueto 3-5-2 per Marchionni: tra i pali Fumagalli, con Anelli, Gavazzi e Galeotafiore a comporre il terzetto difensivo; in mediana Garofalo, Morrone e Vitale con Kalombo e Di Jenno che agiscono invece sugli esterni. Davanti out Curcio nel riscaldamento, agisce Balde dal 1' in coppia con D'Andrea. Dalla parte opposta stesso modulo per Campilongo che in attacco si affida al tandem De Rosa-Gerardi.

Il primo squillo del match è ad opera del Foggia dopo appena quattro giri di lancette: gran botta di Garofalo dal limite dell'area, Russo risponde presente e devia in angolo. La squadra di casa fa la partita e al 20' trova il gol del vantaggio: angolo dalla destra calciato da Morrone, perfetto stacco di testa da parte di Balde che non lascia scampo a Russo. La formazione di Campilongo fatica a ritrovarsi e al 31' il Foggia va vicino al raddoppio: lancio di Di Jenno per Garofalo che va alla conclusione da posizione defilata, respinge Russo. Rossoneri pericolosi ancora cinque minuti più tardi: erroraccio di Favasuli che favorisce D'Andrea che si invola verso la porta avversaria ma da buona posizione angola troppo la mira, spedendo il pallone sul fondo. Niente più per la prima frazione di gioco che si conclude senza recupero con il Foggia in vantaggio 1-0.

La ripresa si apre senza cambi. Al 56' primo spunto della Cavese: angolo di De Rosa dalla sinistra, colpo di testa di Gega che termina fuori di non molto. Girandola di cambi per le due formazioni: Marchionni manda in campo Salvi, Germinio, Nivokazi e Iurato per Morrone, Anelli, Balde e Vitale, Campilongo inserisce invece Semeraro, Cuccurullo, Senesi e Gatto ai posti di De Rosa, Nunziante, De Marco e Montaperto. Il Foggia si accontenta di gestire il risultato, ma nel finale rischia qualcosa. All'85' gran botta di Matera dal limite, Fumagalli vola per deviare in angolo la conclusione. Vengono concessi quattro minuti di recupero nella quale però non accade nulla: il Foggia vince 1-0 e conquista così la seconda vittoria consecutiva.

Con questa vittoria il Foggia sale a quota 43 punti ed agguanta Juve Stabia e Catania al 5° posto, mentre la Cavese rimane ferma a 16 in fondo alla graduatoria. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 17 marzo, il Foggia recherà visita alla Virtus Francavilla, mentre la Cavese ospiterà al "Simonetta Lamberti" il Catanzaro.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA