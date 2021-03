Poker della Juve Stabia, Turris sconfitta nel derby

La Juve Stabia batte nettamente la Turris e si aggiudica il derby campano. Successo meritato per le vespe, in rete due volte per tempo.

Primo tempo ricco di emozioni e di occasioni. I padroni di casa indirizzano subito la gara con un uno-due micidiale: Marotta va a segno due volte in tre minuti, prima su rigore poi con un tap in.

Nel finale di primo tempo la Turris rientra in gara con una bella rete di Giannone. Lo stesso calciatore si rende ancora pericoloso prima dell'intervallo.

Anche a inizio ripresa la Juve Stabia va a segno due volte in rapida successione. Prima Marotta con il suo tris personale e poi Garattoni con il poker che chiude definitivamente la gara.

Reazione della Turris inefficace, nel finale Borrelli sfiora la quinta rete dei gialloblu.

TABELLINO

JUVE STABIA (3-4-3): Lazzari; Esposito, Mulè, Elizalde; Garattoni (21'st Suciu), Vallocchia (32'st Iannoni), Scaccabarozzi, Rizzo; Fantacci (21'st Bovo), Marotta (24'st Ripa), Orlando (32'st Borrelli). All: Padalino. A disp: Farroni, Gianfagna, Guarracino, Caldore, Oliva.

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Tascone, Romano (27'st Fabiano), D'Ignazio (1'st Rainone); Giannone (35'st Lame), Boiciuc (10'st Longo), Persano (1'st Alma). All: Caneo. A disp: Lonoce, Signorelli, Pitzalis, Esposito, Salazaro, Brandi.

ARBITRO: Stefano Nicolini di Brescia.