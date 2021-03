Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile di fila per il Foggia, che supera allo "Zaccheria" la Cavese 1-0 nel match valevole per la 30° giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Decide la rete di Balde, siglata al 20' della prima frazione di gioco. Chi è stato il miglior rossonero in campo? Votate!