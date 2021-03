Taranto, poker servito contro il Portici: finisce 4-1 al San Ciro

Il Taranto vince il recupero della 12a giornata di Serie D Girone H contro il Portici e allunga in classifica, in attesa del big match contro il Casarano. I rossoblù hanno sfornato una prestazione da squadra vera, in una trasferta tutt'altro che semplice. Giuseppe Laterza, alla vigilia, ha predicato calma e concentrazione perché la compagine campana doveva assolutamente far punti per uscire da una situazione difficile di classifica. I calciatori ionici hanno ricevuto il messaggio e sono scesi in campo con il piglio giusto.

Prima frazione ricca di goal ed emozioni, sia da una parte che dall'altra. Primo quarto d'ora di ritmo alto e poco dopo i quindici minuti di gioco è la compagine di casa a passare in vantaggio con Arpino. Il Taranto ci prova e non si arrende. Al 26' dopo un rimpallo per il palo di Guaita, Santarpia la mette dentro, siglando il suo terzo goal consecutivo. Ristabilita la parità, dunque, grazie al calciatore più in forma di tutti in questo momento: Antonio Santarpia. Dieci minuti più tardi è Tissone a portare in vantaggio il Taranto: palla dai 30 metri e palla sotto all'incrocio sinistro. L'esperto argentino mostra tutta la tecnica con un cioccolatino. Ripresa che comincia con gli stessi ventidue in campo e al 51' è il Taranto a passare nuovamente. Falcone entra in area e batte l'estremo difensore del Portici: è 1-3 per i rossoblù. La gara, ormai, è tutta dalla parte del Taranto e poco dopo arriva il poker firmato Diaz. Nel finale girandola di cambi per recuperare energie in vista delle prossime partite.

Il Taranto si mostra ancora una volta cinica portando a casa tre punti importantissimi per la classifica e il morale. Dopo la trasferta di Sorrento, arriva una seconda goleada che lascia ben sperare. Grandi risposte finalmente dall'esperto Tissone, chiamato in riva allo ionio per dare quel contributo in più grazie alla sua esperienza e alla sua raffinata tecnica. Altra grande prova per l'attaccante Santarpia, che in questa stagione sta davvero esplodendo e mettendosi in mostra. Tuttavia, complessivamente c'è stata una grande prova da parte di tutti. Continua la corsa per la promozione.