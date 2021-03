Foggia, Balde: "Contento per il gol. Potevamo fare di più"

Intervenuto in conferenza stampa nel post-gara, l'attaccante del Foggia Ibou Balde ha analizzato la vittoria dei rossoneri sulla Cavese. Queste le sue parole:

"Sono soddisfatto per la vittoria e per il gol, il primo tra i professionisti, che mi da la carica per continuare su questa strada, lo cercavo da tempo e ci sono anche andato vicino in precedenza, oggi finalmente è arrivato.

La gara? Sicuramente avremmo potuto e dovuto fare di più in campo, ma oggi ci teniamo stretti questa vittoria che ci da la forza di continuare a sognare qualcosa di più importante. Dedico il gol alla mia famiglia ed al mio migliore amico Adri".