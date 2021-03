Foggia, Marchionni: "Oggi pessimo atteggiamento. Salvo il risultato"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, l'allenatore del Foggia Marco Marchionni ha analizzato la vittoria interno dei rossoneri con la Cavese. Queste le sue parole:

"Del match di oggi salvo solo i tre punti conquistati, non mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. Siamo stati lenti e prevedibili, non abbiamo attaccato la profondità, non eravamo noi. Avevamo di fronte una squadra in difficoltà, dovevamo metterci tanta intensità ma non l'abbiamo avuta.

Non possiamo sbagliare queste gare, non possiamo permettercelo. Continuo a ripetere che dipende tutto da noi ma se facciamo altre prestazioni come questa, non andiamo da nessuna parte".