Portici-Taranto, Laterza: "Oggi non potevamo sbagliare"

Una vittoria importante e di carattere, quella del Taranto al San Ciro di Portici. Il tecnico Giuseppe Laterza può ritenersi soddisfatto dall'atteggiamento dei suoi contro la compagine campana, descritta alla vigilia come "molto ordinata e affamata di punti". Le note positive sono state numerose: la conferma di Santarpia in fase realizzativa, il cioccolatino di Tissone che mostra finalmente tutta la sua tecnica, la seconda rete di Diaz e lo stato di forma notevole di Falcone.

Giuseppe Laterza ha analizzato la vittoria a fine gara. "Non potevamo sbagliare, questa partita la dovevamo vincere per forza. Mentalmente, la sfida contro il Portici, andava preparata nel migliore dei modi" ha evidenziato Laterza. Il tecnico sottolinea anche le ottime prove da parte dei nuovi arrivati, Rizzo e Silvestri. Un aspetto non proprio scontato, poiché i due sono arrivati pochi giorni fa e, dunque, hanno avuto poco tempo a disposizione per calarsi nel contesto ionico. "Hanno fatto una buona gara, è stato importante il loro approccio e devo dire che sono stati eccezionali. Silvestri ha disputato una gara tranquilla e Rizzo è entrato bene, cercando anche la via del goal" è stata la descrizione del mister riferendosi ai nuovi arrivati. Parentesi anche per Tissone, protagonista della gara: "Ha fatto spesso un lavoro di sacrificio e devo dire che oggi, arretrandolo, ha giocato in scioltezza. Tissone è calciatore di spessore e ha fatto una ottima gara come tutta la squadra".

Infine, Laterza ha voluto evidenziare l'ottima prova di Santarpia, under davvero interessante che in questa stagione sta dimostrando tutto il suo potenziale, mantenendo il focus sulla prossima gara contro il Casarano, un autentico big match verità per le ambizioni di vertice: "E' una partita come le altre. Vincere oggi è stato importante perchè ci consente di preparare al meglio la prossima gara". Vittoria importante e iniezione di fiducia per una gara che si prospetta davvero cruciale per fare il salto definitivo.