Potenza, tra le dirette concorrenti il Bisceglie fa il colpo grosso

Poteva essere una domenica quasi perfetta per il Potenza. Difatti nell'odierno pomeriggio le sconfitte della Cavese a Foggia (1-0) e della Turris a Castellamare contro la Juve Stabia (4-1) davano fiducia, ma il successo del Bisceglie a Caserta (0-1) mette i rossoblu in condizione di preparare lo scontro diretto di domenica prossima in maniera migliore. I risultati positivi c'erano stati anche ieri provenienti dagli altri campi: l'1-1 interno del Monopoli contro l'Avellino, i ko per 1-0 della Virtus Francavilla a Catanzaro e con lo stesso risultato tra le mura amiche della Paganese contro il Palermo.