Cavese, Campilongo: "La squadra ci ha messo il cuore"

Mister Campilongo ha analizzato la sconfitta di Foggia:

"Tornare a giocare dopo un mese non era facile, faccio i complimenti alla squadra per quello che ha dato. Ci hanno messo il cuore, più di questo non potevo chiedere. Complessivamente abbiamo fatto una buona gara".

"Non abbiamo rischiato nulla, abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta subito da calcio da fermo. Il tipo di gol che subiamo sempre. Venivamo da un mese di stop era anche normale concedere un po di campo agli avversari. Tatticamente abbiamo giocato a specchio, negli ultimi trenta minuti abbiamo giocato con tre attaccanti però ci sono mancate le energie e la lucidità, si poteva pareggiare solo su qualche calcio piazzato."

"Il rammarico è aver perso altri due calciatori, Matera e De Franco, oggi ammoniti che erano diffidati. Per mercoledì credo di poter recuperare Bubas e Calderini, Lulli non so. Scoppa è più indietro, poi dovremo aspettare Lancini, Pompetti e Marzupio che erano positivi fino a ieri".