Rossini: "Vittoria e prestazione ottime, ancora c'è tanto da fare"

Successo importante e terzo risultato utile consecutivo per il Borgosesia di mister Stefano Rossini estremamente concreto nel post partita: "Parlo della prestazione che è stata importante sia nel possesso che nel non possesso anche se a mio parere dobbiamo migliorare molto in alcuni frangenti nella gestione della palla, avere più coraggio perchè lo possiamo fare. I ragazzi ci hanno messo tutto quello che avevano e questo mi fa piacere, stiamo aumentando l'intensità e si vede in campo, siamo contenti ma non voglio vedere euforia, non abbiamo fatto niente, se qualcuno alza la cresta con me non va d'accordo, ripeto che sto parlando di prestazioni.

I ragazzi mi stanno seguendo, devo essere bravo a continuare a farlo; ci prepareremo come sempre per affrontare la Folgore Caratese, oggi abbiamo speso tanto e dobbiamo tenerne conto, valuteremo tante cose. Dobbiamo pensare solo a migliorare in questo momento senza fare troppi calcoli; quando sono arrivato ho trovato una squadra con il morale sotto i tacchi, la vittoria e i risultati aiutano a lavorare con più entusiasmo e a lavorare meglio. Mercoledì potrei fare qualche cambio ma devo valutare la condizione dei ragazzi, abbiamo tre giorni per decidere cosa fare".