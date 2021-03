Masitto (Lavagnese): "Il Borgosesia ha avuto più fame"

Dopo la sorprendente vittoria di Gozzano la Lavagnese cade al "Comunale" di Borgosesia con il minimo scarto, commenta la sconfitta mister Masitto: "Sapevamo sarebbe stata una partita complicata, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, facciamo i complimenti a loro che hanno avuto più fame nei duelli individuali. Abbiamo cercato di muovere la palla ma non ci siamo riusciti per stanare il Borgosesia, abbiamo avuto nel primo tempo la palla del vantaggio ma l'abbiamo sprecata, nel finale poteva starci un rigore ma non sono uno di quelli che si lamenta per certi episodi, non avevamo gli stessi occhi di domenica scorsa perchè era una partita diversa, loro hanno trovato un bel gol, la partita si è incanalata su quei binari e non siamo riusciti a pareggiare.

C'è da lavorare, da uscire il prima possibile da questa zona scomoda, quando siamo sul pezzo possiamo giocarcela con tutti, in certe situazioni possiamo andare in confusione come si è visto oggi, ci sarà da lavorare con la testa bassa e avere la fame giusta come ha avuto oggi il Borgosesia".