Benevento. La parola chiave è equilibrio: i giallorossi lo hanno perso

Come scritto nel titolo dell'articolo, la parola chiave per il Benevento di Inzaghi è equilibrio: quello che, quando è mancato, ha prodotto disastri e che, quando c'è stato, ha fatto raccogliere punti talvolta anche insperati.

All'inizio del campionato, nel capoluogo sannita, ci si lamentava di una squadra troppo votata all'attacco che badava poco a coprirsi le spalle (vedi gare perse a Roma e a Verona); dopodiché mister Inzaghi sembrò capire il problema nel post-Spezia e la compagine giallorossa inanellò, nelle successive nove partite, ben 15 punti. Ora, però, quell'equilibrio si è perso ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

La domanda che molti si pongono è da cosa dipenda questa perdita di equilibrio e dove, di preciso, penda ora la bilancia "squilibrata". La risposta è pressoché semplice: all'inizio si attaccava troppo; ora, al contrario, ci si difende troppo e non si attacca in maniera efficace.

E' come se Inzaghi, una volta raggiunta una certa quota punti, avesse cominciato ad abbracciare il motto "Prima non prenderle". Nelle ultime gare si è visto un Benevento senza grinta dalla cintola in su, più propenso a coprirsi le spalle anche con l'utilizzo di calciatori fuori ruolo, come Ionita schierato accanto a Caprari sulla trequarti, quindi già in un ruolo non suo, e che poi finisce col fare l'esterno di centrocampo.

Inoltre non ha pagato certamente la scelta, felicissima in Serie B, del doppio play Schiattarella e Viola che, almeno in Serie A e soprattutto per quanto visto fino a quando il centrocampista calabrese è stato assente, non paga dal punto di vista del gioco.

La chiave, come detto all'inizio, è l'equilibrio: un solo regista affiancato da due centrocampisti di quantità più che di qualità era parsa una scelta più consona alle esigenze della squadra giallorossa.

A tutto ciò si aggiunga pure la scelta, molto discutibile, di fare un mercato di gennaio all'insegna della "conservazione", con i soli ingaggi di Depaoli e Gaich. Ci si sarebbe aspettato qualcosa in più, visto che le dirette concorrenti non sono state proprio ferme (in special modo Torino, Parma e Cagliari).

Il tempo per "aggiustare" le cose è sempre meno ma Inzaghi ha dato dimostrazione, nel recente passato, di saper correggere i propri errori in corsa: la speranza è che possa riuscirci anche questa volta.