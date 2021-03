Sorrento, Maranzino: "Dobbiamo migliorare nella finalizzazione"

Il Sorrento tiene bene testa alla corazzata Casarano ma, purtroppo, senza raccogliere nemmeno un punto. A commentare la domenica dei Costieri è il giovane centrocampista Gaetano Maranzino: “Pur non avendo giocato una gran partita, potevamo tranquillamente tornare a casa con un risultato positivo. Abbiamo giocato in casa di una formazione costruita per vincere il campionato ma il nostro portiere è stato chiamato in causa poche volte”.

LA SETTIMANA: “Ogni settimana per noi calciatori dev’essere sempre uguale: dobbiamo dare il massimo allenamento dopo allenamento per arrivare al meglio alla prossima gara”.

GLI ASPETTI: “Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore e di lottare sempre. Dobbiamo cercare di migliorare in fase di finalizzazione. In settimana lavoreremo per crescere in quest’aspetto”.

LA CLASSIFICA: “Dobbiamo recuperare ancora una partita in casa e quindi recuperare punti. Venivamo da un momento delicato e, ora, solo tramite il gran lavoro dobbiamo migliorare il più possibile per cercare di dire la nostra in questo finale di campionato”.

IL MOLFETTA: “Come tutte le sfide di questo campionato sarà difficile. Andremo lì per cercare di portare punti a casa e di essere protagonisti di un’ottima prestazione”.

A cura di Alessio Petralla