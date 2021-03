Virtus Francavilla-Foggia sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud

La partita tra Virtus Francavilla e Foggia, in programma il 17 marzo alle ore 15 e valevole per la 31a giornata del girone C del campionato di Lega Pro, sarà visibile in chiaro su Antenna Sud.

Mercoledì pomeriggio, infatti, a partire dalle ore 14.45 l'emittente trasmetterà in diretta sul canale 13 del DDT in esclusiva la partita del "Giovanni Paolo II", con prepartita, interviste e commenti al termine della gara.