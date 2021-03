Brindisi, Montella: "Raggiunto l'accordo per la cessione del club"

Vicinissima la svolta societaria in casa Brindisi. Nelle prossime ore, infatti, la società biancazzurra potrebbe passare ufficialmente nelle mani di Daniele Arigliano, che acquisirebbe così il 95% delle quote societarie.

L'annuncio arriva direttamente dall'advisor del club Gino Montella ai microfoni di Studio 100. Queste le sue parole:

"Approfitto di questo momento per annunciare che abbiamo raggiunto l'accordo per il passaggio del Brindisi al nuovo gruppo. Non era una questione di carattere economico ma è interesse di tutti dare maggiore serenità all'ambiente e alla città, nel rispetto dei ruoli. Penso che a brevissimo ci sarà il closing, il lavoro non si mai fermato, anche io personalmente sto lavorando da più di un mese ma ormai siamo ai dettagli e credo che in settimana avrete notizie.

Rappresento il 95% delle quote, poi bisogna capire solo cosa farà la PerBrindisi, titolare del 5%. Ci sarà poi una conferenza stampa per presentare il nuovo progetto. Posso solo dire che l'attuale proprietà lascia un bilancio in ordine e questa è la cosa più importante nel calcio".