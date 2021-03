Taranto, Tissone e Rizzo: "Vittoria di tutta la squadra"

La vittoria ottenuta nel pomeriggio domenica al San Ciro contro il Portici porta entusiasmo in casa Taranto. Domenica prossima, i rossoblù sono impegnati contro il Casarano, in una partita verità, che dirà moltissimo sulle ambizioni promozione. In riva allo ionico c'è ottimismo per come si esprime la squadra e la serenità di gruppo mostrata, aspetto non da poco e che facilita l'integrazione dei nuovi calciatori e degli under. La dimostrazione di ciò sono ancora una volta le prestazioni sontuose di Santarpia e il grande impatto dei nuovi arrivati Rizzo, Silvestri e Versienti.

Uno dei tanti protagonisti della trasferta vittoriosa in terra campana è senza dubbio l'esperto centrocampista Fernando Tissone. Il suo gran goal, da posizione complicata per la distanza, ha spianato la strada ai suoi compagni verso una vittoria netta per quattro reti a una. Il centrocampista rossoblù, a fine gara si è espresso in questo modo: "Ho realizzato un goal che ha aiutato a far ripartire la squadra, è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo dal punto di vista del risultato, non della prestazione". In poche parole Tissone ha riassunto, quasi implicitamente lo spirito di squadra che si racchiude nel Taranto. Oltre alla descrizione e all'importanza del goal, dalle parole del centrocampista traspare la sicurezza nei propri mezzi di tutto il roster di Giuseppe Laterza, artefice di questa solida mentalità del gruppo.

Nella gara di Portici ha preso parte anche il nuovo acquisto Nicolas Rizzo, che ha sottolineato il suo impatto in casa Taranto: "Sono contento di essere qui, in un grande gruppo. Non mi aspettavo di integrarmi in questo modo, come in una grande famiglia. Sono a disposizione del mister e gioco dove mi indica lui, in base alle necessità. E' stato importante vincere". Parole da calciatore integrato a tutti gli effetti, quelle di Rizzo, che mostra una gran voglia di far bene. Insomma, in casa Taranto ci sono tutti i presupposti per pensare in grande, con il culto del lavoro sempre a mente.