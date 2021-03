Foggia, ripresi gli allenamenti. Nel mirino c'è la Virtus Francavilla

Non c'è tempo per fermarsi. Scendono di nuovo in campo i satanelli di mister Marchionni, che questa mattina si sono ritrovati sul manto erboso dello "Zaccheria" per allenarsi in vista del match di mercoledì pomeriggio al "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana contro la Virtus.

Lavoro defaticante per chi ha svolto gli interi 90′ minuti ieri pomeriggio, alternato ad una seduta di scarico in palestra; attivazione tecnica ed esercitazioni tecnico-tattiche per il resto del gruppo.

Terapie specifiche per Curcio, ieri costretto a dare forfait nel riscaldamento pre-gara a causa di un problema alla schiena che non gli ha consentito di scendere in campo; lavoro individuale per Said e Turi. Domattina rifinitura e partenza per il ritiro.