IamC - Bianchi stupisce alla Lucchese, il Genoa lo blinda fino al 2025

Nonostante la sua Lucchese sia in una posizione di classifica alquanto difficile (penultima in zona playout a 10 punti dalla zona salvezza), lui continua a segnare sperando di poter compiere l'impresa. Parliamo di Flavio Junior Bianchi, attaccante rossonero in prestito dal Genoa.

10 gol in 25 presenze per il classe 2000, numeri che lo confermano tra gli attaccanti più promettenti del panorama calcistico italiano. Nel settore giovanile del Grifone aveva già dato prova della sue qualità realizzative: 61 gol in 96 presenze tra Under 17 e Primavera. Quest'anno la consacrazione tra i professionisti nonostante una stagione negativa per la squadra.

Statistiche che non sono passate inosservate ai rossoblu proprietari del cartellino: per il giovane di Asti infatti è pronto un contratto che lo blinderà in Liguria fino al 2025. Un quadriennale a conferma della voglia di puntare sul gioiellino di casa che il prossimo anno, con molta probabilità, sarà pronto al salto di categoria.