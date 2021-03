Renate-Novara 1-0, fatale un errore di Migliorini agli azzurri

Un Novara a due volti quello visto contro il Renate nel posticipo del girone A di Serie C, nel primo tempo male gli azzurri puniti da Giovinco dopo un errore di Migliorini, decisamente meglio nella ripresa dove la formazione di Banchieri avrebbe meritato il pareggio.

Ora importantissimo il match di giovedì al “Piola” contro il Piacenza dove gli azzurri andranno a caccia di punti salvezza.

Due errori di Migliorini, uno è fatale Un primo tempo decisamente sotto tono per il Novara soprattutto rispetto alle ultime prestazioni, al 2’ il Renate sfiora il vantaggio con Nocciolini che non approfitta di un errore di Migliorini e calcia fuori solo davanti a Lanni; dopo una fase senza particolari sussulti al 27’ Galuppini impegna Lanni con una velenosa punizione, al 30’ altro errore di Migliorini e stavolta Giovinco su assist di Nocciolini non può sbagliare, prima dell’intervallo due volte Silva di testa va vicino al raddoppio.

Il Novara merita il pari ma il gol non arriva Meglio gli azzurri nella ripresa, al 50’ una punizione di Lanini termina sull’esterno della rete; clamorosa chance per il Novara al 70’, la girata di Rossetti viene respinta con un bel riflesso da Gemello, vicinissimi gli ospiti al pareggio. Finale convulso, traversa di Panico da posizione defilata, all’85’ Gonzalez dalla sua posizione preferita calcia alto e il Novara incassa una sconfitta amara.

RENATE-NOVARA 1-0

Rete: 30’Giovinco

Renate: Gemello, Esposito, Ranieri (41’st Merletti), Anghileri, Kabashi, Nocciolini, Giovinco (28’st Marano), Galuppini, Rada, Damonte, Silva. All. Diana

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Migliorini, Pogliano, Colombini; Schiavi, Collodel; Zunno (30’st Gonzalez), Panico, Piscitella (10’st Rossetti); Lanini (23’st Malotti). All. Banchieri

Arbitro: Angelucci di Foligno.

Note: Ammoniti Ranieri ed Esposito per il Renate, Panico e Pogliano per il Novara. Match giocato a porte chiuse.