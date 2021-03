Virtus Francavilla-Foggia: i precedenti

Virtus Francavilla e Foggia si ritrovano al "Giovanni Paolo II" dopo il match dell'andata allo "Zaccheria" terminato 1-1, con i gol di Rocca e Castorani.

I precedenti tra biancazzurri e rossoneri in Serie C sono solo tre, di cui due giocati a Foggia e uno a Francavilla Fontana. Il bilancio sorride al Foggia, vittorioso in entrambe le occasioni nella stagione 2016-2017 (1-0 al "Giovanni Paolo II" e 5-1 allo "Zaccheria"). Nel match d'andata invece, come detto, il pareggio in terra dauna.

Ecco nel dettaglio tutti i precedenti:

2016: Virtus Francavilla-Foggia 0-1

Reti: 5' s.t. Sarno.

2017: Foggia-Virtus Francavilla 5-1

Reti: 2' p.t. rig., 31' p.t. e 44' s.t. Mazzeo, 43' p.t. Loiacono (FO), 32' s.t. Idda (VF), 47' s.t. Di Piazza (FO).

2020: Foggia-Virtus Francavilla 1-1

Reti: 6' s.t. Rocca (FO), 37' s.t. Castorani (VF).