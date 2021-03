Modesto: "Troppa pressione nel primo tempo,bella reazione per l'1 a 1"

Finisce uno a uno il big match del girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Como, le parole di mister Modesto nel post partita: "E' stata una gara troppo sentita, nel primo tempo ho visto i ragazzi bloccati e questo non mi è piaciuto, spesso dico che quando si gioca male non bisogna perdere, nella prima frazione il Como ha fatto una grande gara, vincendo tanti contrasti, abbiamo fatto degli errori ma nel secondo tempo ho visto un'altra squadra, coraggiosa, i ragazzi sanno quando sono sotto tono, nella ripresa abbiamo voluto a tutti i costi pareggiare, un buon punto perchè abbiamo giocato contro la prima in classifica che ha una rosa importante, noi siamo una formazione giovane, tanti non sono abituati a certi tipi di partite, non perdere è stato importante, vuol dire che siamo tosti e che ci crediamo sempre.

Non posso dire niente ai ragazzi, potevamo avere lo stesso coraggio nel secondo tempo nel primo ma capita di sentire troppo la gara, dobbiamo migliorare in questo; riconosciamo il valore del Como, non è primo per caso, fino alla fine faremo grandi cose, sono orgoglioso di come abbiamo giocato la ripresa. Ci aspettano tante partite ravvicinate, oggi abbiamo sprecato sia energie fisiche che mentali".