Brindisi, Vangone: "Closing vicino. Siamo pronti a lasciare"

Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud 85 nel corso della trasmissione "Passione Brindisi", il presidente biancazzurro Umberto Vangone ha fatto il punto sulla trattativa per la cessione del club, ormai vicinissima al closing. Queste le sue parole:

"Nel weekend dovremmo raggiungere l’accordo, mentre settimana prossima è previsto poi l’incontro dal notaio. Stiamo portando avanti entrambe le trattative, ma ci farebbe piacere che il Brindisi rimarrebbe in mano ai brindisini. Quindi diciamo che in un certo senso la cordata di Arigliano è avvantaggiata. La volontà dell’attuale società è quella di andare via tutti insieme, così come abbiamo iniziato. Abbiamo preso la squadra in Promozione e l’abbiamo portata in Serie D, da parte mia non c’è stata la possibilità di portarla tra i professionisti. Quest’anno è andata come è andata, ma l’anno prossimo la nuova società avrà la possibilità di fare un campionato a vincere.

La scelta è stata già fatta, è solo una questione di numeri ma su questo non abbiamo problemi. Abbiamo rivoluzionato tre volte la squadra, al mister va dato il merito di essere riuscito a dare una quadra al gruppo. Già con il Fasano si era vista una reazione e anche quella è una gara che meritavamo di vincere. Spero che la squadra vada ora ad Andria con lo stesso spirito e con lo stesso carattere. Pensiamo a raggiungere la salvezza, poi l’anno prossimo la nuova società proverà a fare quello che noi non siamo riusciti a fare quest’anno".